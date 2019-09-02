Екатеринбург, , 20:29 — REGNUM В Свердловской области отмечен рост заболеваемости ОРВИ негриппозной этиологии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора.

Число случаев заболеваний с 26 августа по 1 сентября 2019 года выросло на 10% по сравнению с показателями недельной давности. Всего в области зарегистрировали 13 300 таких случаев, из них почти половина — в Екатеринбурге (6500 случаев, рост на 17%)

Данный подъем заболеваемости — сезонный, поэтому ожидается, что число заболевших увеличится и далее — тем более с учётом начала учебного года.

Напомним, в регионе зарегистрировали 877 тысяч случаев гриппа и ОРВИ с сентября 2018 года по апрель 2019 года. Наибольшее эпидемиологическое неблагополучие наступило длилось с начала 2019 года до середины февраля.

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