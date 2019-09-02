Вильнюс, , 19:34 — REGNUM В Клайпеде — третьем по величине городе Литвы — сегодня, 2 сентября, была открыта школа морских кадетов, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В неё поступило 86 учеников, а сама школа является второй подобной в стране. Похожая действует в Каунасе.

Ранее кадетскую школу открывали в Йодкранте — курортном городке на Куршской косе, однако по сути не начав работать, она закрылась. Утверждается, что в первую очередь из-за своего месторасположения. От Клайпеды — менее 20 км., однако попасть на косу можно только паромом и в целом путь занимал достаточно много времени, чтобы школа не снискала популярности.

Впрочем, в Литве сегодня говорят об открытии подобных школ ещё в Вильнюсе и в Шяуляй. Предполагаются, что выпускники смогут продолжить обучение в военной академии или работать на нужды порта Клайпеды.