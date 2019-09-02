Каспийск, Дагестан, , 19:28 — REGNUM В Дагестане первый день нового учебного года ознаменовался открытием новой школы в городе Каспийске. В церемонии открытия принял участие глава Дагестана Владимир Васильев, сообщили ИА REGNUM 2 сентября в его пресс-службе.

В новой школе №13 будут учиться в одну смену одновременно 800 школьников. Её построили в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ». Комплекс зданий школы состоит из семи учебных корпусов, актового зала, столовой и спортивного зала.

Всего в Дагестане в День знаний открылись двери пяти новых школ. Кроме еще одной в городе Каспийске, они построены в селе Коркмаскала Кумторкалинского района, селе Новокаре Бабаюртовского района и городе Южно-Сухокумске.

В торжественной речи на открытии новой школы в Каспийске Васильев подчеркнул, что в Дагестане успешно претворены в жизнь проекты «100 школ» и «150 школ», благодаря которым за два года всего отремонтированы 334 учебных учреждения.

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