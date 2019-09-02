Кострома, , 19:16 — REGNUM В Костроме в Военной академии радиационно-химикобиологической защиты 300 курсантов присягнули на верность Родине, — сообщает пресс-служба администрации региона.

Среди курсантов — 15 девушек. В 2008 году девушкам открыли путь в офицеры химзащиты. Потом почти 10 лет в академию принимали только юношей. С 2017 вновь стали принимать новобранцев в юбках.

Академия РХБЗ — единственное в своем роде высшее военно-учебное заведением Вооруженных Сил России, крупный научный центр по проблемам технологии органических веществ, разработки и производства специальных материалов и средств биологической защиты войск и окружающей среды.

Учебное заведение существует 86 лет, в нем работают 28 докторов наук и 210 кандидатов наук, за годы существования войск радиационной, химической и биологической защиты академия подготовила тысячи офицеров, талантливых учёных и военных — героев Советского Союза и России.