Вашингтон, , 18:47 — REGNUM Ураган «Дориан» в Атлантическом океане ослаб до четвёртой категории опасности. Об этом 2 сентября сообщает NBC со ссылкой на Национальный центр США по изучению ураганов.

«Ураган «Дориан» был понижен до четвёртой категории, но всё ещё остаётся сильным и представляющим опасность для жизни», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время ураган продолжает перемещаться по территории Багамских островов, скорость ветра составляет 250 километров в час.

Напомним, ранее стало известно, что ураган привёл к разрушениям и подтоплению домов на островах Абако в Элбоу-Ки, Мэн-О-Уар Ки, Болотной гавани. В результате удара стизии погиб семилетний мальчик.

В американских штатах Южная Каролина, Флорида, Джорджия объявлена эвакуация населения в связи с ураганом.

Накануне Национальный центр США по изучению ураганов присвоил «Дориан» пятую — наивысшую — категорию опасности.

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