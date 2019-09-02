Санкт-Петербург, , 18:40 — REGNUM В Ленинградской области с июня по август 2019 года ликвидировано 462 несанкционированных мусорных свалки общим объёмом более 34,5 тыс. кубометров, сообщили 2 сентября в пресс-службе областного правительства.

Лидером по количеству убранных свалок стал примыкающий к Петербургу и самый густонаселенный Всеволожский район. Здесь за лето расчищено 138 участков, вывезено более 8,2 тыс. кубометров отходов. В приграничном с Финляндией Выборгском районе Ленобласти ликвидировано 96 незаконных свалок, в излюбленном дачниками Приозерском районе на Карельском перешейке — 66 свалок.

За июнь-август инспекторы Государственного экологического надзора провели 534 проверки, выявили 866 нарушений природоохранного законодательства, выставили штрафов на общую сумму 13,7 млн рублей.

Наконец, в ходе 14 рейдов по пресечению незаконной транспортировки отходов и их несанкционированного размещения закрыто девять несанкционированных свалок, изъято 36 транспортных средств, составлено 59 протоколов об административных правонарушениях.

Как сообщало ИА REGNUM, за 2018 год в Ленобласти было ликвидировано около 1400 несанкционированных свалок, что на 10% больше, чем в 2017 году. Общий объем убранного с таких свалок мусора составил 69 тыс. кубометров.

За пять лет, к 2024 году, регион должен полностью избавиться от несанкционированных свалок, заявил в апреле 2019 года губернатор Александр Дрозденко. Для того этого областным чиновникам поручено обеспечить условия для ликвидации до 20% таких свалок ежегодно.

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