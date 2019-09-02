Москва, , 18:16 — REGNUM Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев порассуждал о «разумном размере» первых классов в школах страны и был искренне удивлен тому, что в одной из школ Татарии было сформировано аж 11 параллельных первых классов. Разговор об этом зашел сегодня, 2 сентября, на совещании по строительству образовательных организаций в рамках национальных проектов в подмосковном Красногорске.

В ходе совещания глава Татарии Рустам Минниханов рассказал, что в одной из новых школ, которую ввели в строй в Татарии, было сформировано сразу 11 параллельных первых классов.

Медведев сказал, что это очень хорошая новость, а также задумался, какими буквами обозначили новые классы.

«То, что вы сказали — это хорошие данные. Единственное, я начал придумывать название — это 1-й «М» получается? Если 11 первых классов? В те времена, когда мы учились, были, может быть, «Б», «В», «Г». Но вот «Л» — это интересно», — сказал глава правительства.

При этом Медведев напомнил, что в советские времена в классах могло быть до 40 человек.

Далее председатель правительства подчеркнул, что численность классов должна быть оптимальной для эффективного учебного процесса и у классов должны быть «разумные размеры».

Участники совещания отреагировали на слова Медведева и отметили, что сейчас средняя наполняемость классов составляет 26−30 детей.

Стоит отметить, что школа в Татарии — далеко не рекордсмен. Оказалось, что в одной из школ Краснодара в новом учебном году будет аж 24 первых класса. Школа эта находится в Московском районе Краснодара, а он очень густо населен.