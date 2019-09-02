Москва, , 18:08 — REGNUM Депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») отказалась комментировать свой развод, передает корреспондент ИА REGNUM 2 сентября.

Наталья Поклонская Иван Шилов © ИА REGNUM

«Комментировать эту новость не буду, предоставив такую возможность бывшему мужу», — отметила Поклонская.

Она четко отделила свою личную жизнь от работы.

«Убеждена, что изменения в моей личной жизни никак не отразятся на благополучии других людей и страны в целом», — привела аргумент Поклонская.

О разводе с Поклонской сообщил ее муж, бывший руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьёв.

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