Москва, 2 сентября 2019, 18:08 — REGNUM Депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») отказалась комментировать свой развод, передает корреспондент ИА REGNUM 2 сентября.
«Комментировать эту новость не буду, предоставив такую возможность бывшему мужу», — отметила Поклонская.
Она четко отделила свою личную жизнь от работы.
«Убеждена, что изменения в моей личной жизни никак не отразятся на благополучии других людей и страны в целом», — привела аргумент Поклонская.
О разводе с Поклонской сообщил ее муж, бывший руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьёв.
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