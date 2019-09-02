Курск, , 18:04 — REGNUM В Курской области перед началом нового учебного года специалисты филиала «Россети Центр Курскэнерго» обеспечили электробезопасность вблизи образовательных и дошкольных учреждений. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Рядом со школами и детскими садами проверили сохранность ограждений, замков, знаков предупреждения об опасности поражения электрическим током. Опасные дефекты опор, проводов и прочего электрооборудования устранили. Неизолированные провода на воздушных линиях, проходящих по территории и вблизи школ в Большесолдатском, Глушковском, Касторенском районах, заменили.

Работа началась ещё до 1 сентября: на летних каникулах специалисты «Курскэнерго» провели в детских лагерях более 40 тематических занятий по безопасности, которые посетили около 1700 школьников.