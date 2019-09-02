с. Ерахтур, , 18:03 — REGNUM Современную общеобразовательную школу открыли в селе Ерахтур Шиловского района Рязанской области 2 сентября, участие в открытии принял глава региона Николай Любимов. До недавнего времени школьники учились в здании, построенном в 1905 году, а саму сельскую школу основал 190 лет назад известный промышленник Николай Демидов, сообщили 2 сентября в пресс-службе правительства региона.

В Рязанской области открыли новую современную школу Пресс-служба правительства Рязанской области

Новую школу оснастили современным оборудованием, в том числе предусмотрели инфраструктуру для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Во всех классах установили интерактивные доски, есть лингафонный кабинет, в кабинетах труда и домоводства оборудовали мастерские. По словам губернатора, дети не должны чувствовать разницы между обучением в сельской и городской школе.

«Сделано всё для того, чтобы дети учились в комфортных условиях. Школа — это значит, что село живёт», — подчеркнул губернатор Николай Любимов.

В ближайших планах региональных властей открытие школ в микрорайоне Горроща на 1100 мест и селе Незнаново Кораблинского района на 132 человека, строительство этих объектов идёт полным ходом.