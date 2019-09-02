Мурманск, , 18:01 — REGNUM Сегодня новый учебный год начался для воспитанников самого северного в стране, мурманского, филиала «нахимовки». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Мурманской области, с Днём знаний будущих защитников Отечества поздравили глава региона Андрей Чибис и командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев.

Ряды мурманских нахимовцев пополнили 80 первокурсников. Всего новый учебный год в мурманской «нахимовке» начали 380 воспитанников, 65% из них — из Мурманска и Мурманской области, 35% прибыли из других российских регионов.

«Наша общая задача — сделать образование в Мурманской области востребованным и престижным. Нахимовское училище воспитывает элиту России. Для нас особенно актуально воспитание сильных духом, профессиональных офицеров. Желаю вам успешной учебы, несгибаемой воли и крепкого здоровья», — подчеркнул Андрей Чибис.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области сегодня пошли в школы 82 тысяч детей.