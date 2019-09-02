Владикавказ, , 17:52 — REGNUM В Северной Осетии вручили государственные награды участникам спецоперации по освобождению заложников в школе №1 в Беслане в 2004 году. Мероприятия были проведены в память о 15-летии теракта в образовательном учреждении, в котором погибли 334 человека, сообщили ИА REGNUM 2 сентября в пресс-службе руководителя субъекта.

Медали «Во славу Осетии» вручил бойцам групп «Альфа» и «Вымпел» Центра специального назначения ФСБ России и сотрудникам МЧС глава республики Вячеслав Битаров. Кроме того, были вручены награды (посмертно) Андрею Велько, Валерию Замараеву, Олегу Ильину, Олегу Лоськову, Вячеславу Малярову, Александру Перову, Денису Пудовкину, Дмитрию Разумовскому, Андрею Туркину, Дмитрию Кормилину, Роману Катасонову, Михаилу Кузнецову. Награды получили родные героев.

Церемония награждения прошла в рамках памятного мероприятия, которое состоялось в стенах бесланской гимназии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Северной Осетии с 1 по 3 сентября проходит Вахта памяти. Жители региона, представители органов власти и общественных организаций вспоминают жертв теракта 2004 года, когда террористы захватили в заложники учащихся школы № 1 в городе Беслане, их родных и близких. В результате трагических событий были убиты 334 человека, в том числе 186 детей и 10 сотрудников спецлужб.

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