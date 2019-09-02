Москва, , 17:38 — REGNUM Рок-группа «Алиса» установила абсолютный рекорд краудфандинга в России, собрав 17 411 100 рублей на издание своего нового альбома «Посолонь». Об этом 2 сентября сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краудфандинговой платформы Planeta.ru.

Участники коллектива заранее сообщили, что их будущий альбом не будет продаваться в магазинах, а получат его только участники крауд-кампании. В результате предзаказ альбома на CD и виниле оформили 4 482 человека.

Достигнутый результат фронтмен «Алисы» Константин Кинчев охарактиризовал как «огромный кредит доверия».

«Надеемся, что оправдаем ожидания. Мы не просили денег на запись альбома, не называли конкретную сумму. Даже если в рамках кампании был бы куплен один альбом или десять, мы всё равно бы выпустили альбом ровно в том количестве, которое было куплено», — отметил Кинчев.

До последнего времени лидером по сборам на отечественных краудфандинговых площадках был проект по выпуску настольной игры «Мрачная гавань», на реализацию которого было собрано 14,3 млн рублей.