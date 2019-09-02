Тюмень, , 17:28 — REGNUM В перинатальном центре Тюмени родители могут получить свидетельство о рождении и необходимые справки для назначения пособия по уходу за ребёнком в день выписки матери. Таким образом здесь с июня 2019 года зарегистрировано 1 123 рождений и 12 браков, а также 90 установлений отцовства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора Тюменской области.

Востребованность услуг ЗАГС в тюменском перинатальном центре стала основанием для принятия губернатором Тюменской области Александром Моором решения о распространении этой практики в других родильных домах области.

Отмечается, что за первые шесть месяцев 2019 года органами ЗАГС Тюменской области зарегистрировано 9 664 рождений.