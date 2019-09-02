Екатеринбург, , 17:37 — REGNUM В Нижнем Тагиле (Свердловская область) нашла своих первых учащихся новая школа № 100. Об этом сообщает агентство «Между строк».

Учреждение приняло 1 тысячу 169 учеников, благодаря чему оказались разгружены школы № 40 и № 69, ранее работавшие в две смены. Первый раз в первый класс пойдут 200 детей — их распределили по восьми первым классам.

«Глупо идти в другую школу Свердловской области, если в твоём городе появилось такое учреждение», — сказала мать одной из первоклассниц Светлана.

В школе устроено 85 педагогов, их средний возраст — 37 лет.

Напомним, школа № 100 была открыта в конце августа 2019 года. Учреждение оснащено передовым оборудованием, также здание оборудовали системой рекуперации воздуха.

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