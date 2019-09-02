Барнаул, , 17:22 — REGNUM На Алтае проводили в очередную служебную командировку сводный отряд полиции МВД Алтайского края. Полгода полицейские будут нести службу по охране общественного порядка в Грозном — в бывшем поселке Ханкала, сообщили ИА REGNUM 2 сентября в пресс-службе МВД России по Алтайскому краю.

На Северный Кавказ командированы сотрудники патрульно-постовой службы, дежурной части, тыла и охранно-конвойных подразделений. Провожая в командировку своих подчиненных, начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю Андрей Подолян пожелал им успешного выполнения поставленных задач и выразил уверенность, что они «достойно отстоят вахту».

В торжественных проводах сотрудников МВД приняли участие их родные, коллеги и священнослужитель, который провел обряд освящения убывающих в командировку сотрудников.

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Напомним, алтайские полицейские несут службу в Чечне с начала 2000-х годов. Еще в 2004 году их работа была признана эффективной.

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