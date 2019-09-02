Мурманск, , 17:20 — REGNUM В исправительных учреждениях Мурманской области за школьные парты сели около 130 осужденных, не имеющих основного общего и среднего общего образования. Среди них — двое несовершеннолетних, находящихся в следственных изоляторах. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФСИН.

По традиции, в вечерней школе и ее 4 филиалах при исправительных учреждениях региона прошли торжественные линейки, посвященные началу нового учебного года.

«Учащимся разъяснили порядок и правила обучения в образовательных учреждениях, выдали необходимую учебную литературу и канцелярские товары, а также поздравили с Днем знаний и пожелали успехов в новом учебном году», — сообщили в УФСИН.

Отметим, что осужденные получают аттестаты об основном общем и среднем общем образовании без отметок о том, что они обучались в школе при исправительном учреждении.