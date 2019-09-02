Ростов-на-Дону, , 17:14 — REGNUM Житель Ростова-на-Дону требует запретить любое строительство в районе Театральной площади. Соответствующая петиция появилась в сервисе «Активный ростовчанин» на официальном сайте городской администрации.

По словам горожанина, он обеспокоился судьбой архитектурного ансамбля после того, как появились сообщения о принятии плана Театральной площади. Документ допускает малоэтажную застройку и другие изменения на вышеуказанной территории.

«Часть площади по этому плану является зоной разрешённой для застройки не выше 5,2 метра. Театральная площадь является визитной карточкой Ростова-на-Дону. Её уникальный архитектурный ансамбль был создан много десятилетий назад и не должен измениться. Площадь была открытым пространством более 80 лет, она была такой, когда Ростов освобождали от оккупации наши деды. Она должна остаться нетронутой все следующие десятилетия», — считает горожанин.

По словам ростовчанина, любое строительство изуродуют вид Театральной площади, исказят исторический облик города.