Севастополь, , 17:07 — REGNUM Пляжи Севастополя должна контролировать муниципальная власть. Об этом 2 сентября заявил и. о. губернатора Михаил Развожаев.

«Меня очень удивило, что мы говорим о неких стандартах, которые правительство задаёт для пляжей. При этом у нас даже не определено, на скольких квадратных метрах, условно говоря, должны быть размещены объекты нестационарной торговли, на каком расстоянии они должны быть друг от друга», — отметил Развожаев.

По его словам, проблема в том, что вопрос с размещением объектов решает сам оператор, а городские власти одобряют его проект «на глаз».

«Это же относится к горкам и другим развлечениям на пляжах — они не могут быть на каждом сантиметре. На мой взгляд, разумнее передать контроль на муниципальный уровень. Потому что люди обращаются, прежде всего, к главе муниципалитета. А он никаких рычагов контроля не имеет», — добавил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму утвердили проект реконструкции набережной Коктебеля, который подразумевает разделение набережной на пять зон: тихую, культурно-историческую, парковую, торгово-гастрономическую и фестивальную. А также двукратное расширение пляжной территории.

Об этом: В крымском Коктебеле решили нарастить пляжи