Рига, , 17:01 — REGNUM

После декабря 2019 года латвийских учителей ожидает неизвестность — график повышения заработной платы не сформирован. В связи с этим глава Латвийского профсоюза работников образования и науки Инга Ванага в эфире радио Baltkom заявила, что в случае, если правительство не продолжит повышать зарплаты, учителя выйдут на протестные акции.

Начиная с 1 сентября нового учебного года минимальная зарплата педагогов была повышена до 750 для 50 тыс. учителей. Однако, как отмечает, Ванага, повышение оплаты труда полагается с сентября по декабрь, а дальнейшая судьба латвийских педагогов остается предметом дискуссии.

Глава профсоюза рассказала, что диалог с правительством и парламентом по данному вопросу проходит. Если же профсоюз не получит гарантии от руководства страны, то учителя возобновят протестные акции, подчеркивает Ванага.

«Если не удастся убедить, что по некоторым показателям ситуация уже стала катастрофической, тогда придется прибегнуть к крайним методам — это протестные акции», — заключила Ванага.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, недавно правительство Латвии провело встречу с профсоюзами и с конфедерацией работодателей, в ходе которой обсуждался вопрос о распределении бюджетных средств на 2020 год. Однозначного подтверждения от правительства, что заработная плата врачей и учителей будет увеличена, профсоюзы не получили.

В общей сложности на повышение зарплаты медиков и работников образовательных учреждений необходимо более 170 млн евро.