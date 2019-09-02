Тюмень, , 17:02 — REGNUM В Тюменской области за счёт регионального бюджета к новому учебному году подготовлено 326 образовательных учреждений. На эти цели затрачено почти 4 млрд рублей. Об этом сообщил глава региона Александр Моор 2 сентября на селекторном совещании с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

В 2019 году в рамках проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в Тюменской области открыты две новые и строятся три школы. В этом году готовятся к сдаче три детских сада с ясельными группами для детей в возрасте от полутора лет.

В ближайшие три года в Тюменской области будет построено 13 детских садов, доложил глава региона Дмитрию Медведеву.