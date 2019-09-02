Грозный, , 17:00 — REGNUM В Чечне открылись к началу нового учебного года пять новых школ. До конца 2019 года их количество увеличится до 19. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«С началом нового учебного года свои двери открыли пять новых образовательных учреждений, до конца года в строй вступят еще 14 школ», — цитирует Кадырова ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, всего 2 сентября в Чечне открыли свои двери для школьников 479 школ. В них будут обучаться свыше 282 тыс. учащихся. Впервые переступили порог школ более 33 800 первоклассников.

Напомним, сам чеченский лидер по традиции принял участие в торжественной линейке в школе, в которой он сам учился. Она расположена с селении Ахмат-Юрт Курчалоевского района. Ранее родовое село Кадыровых называлось Центарой. Оно было переименовано на днях решением главы правительства РФ Дмитрия Медведева по просьбе жителей населенного пункта.

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