Калининград, , 16:59 — REGNUM В Калининградской области состоялся полумарафон из России в Польшу, в котором приняли участие около сотни спортсменов из России, Польши, Литвы и Белоруссии, сообщила сегодня, 2 сентября, пресс-служба регионального правительства.

Дистанция составила 21 км 100 метров — это половина классической олимпийской марафонской дистанции. Старт состоялся в посёлке Ольховатка Калининградской области, в 15 км от российско-польской границы, а завершился в Варминьско-Мазурском воеводстве.

Победителями стали Валерий Павличук и Елизавета Погудо, которые преодолели дистанцию за 1 час 12,48 минут и 83 минуты 27 секунд соответственно.