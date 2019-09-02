Санкт-Петербург, , 17:04 — REGNUM В Петербурге зарегистрировали уголовное дело в отношении гражданки США за ввоз 19 граммов наркотического вещества каннабис. Об этом ИА REGNUM сообщили в Московском райсуде, куда и поступило дело.

Туристке вменяют часть 1 статьи 228 УК РФ («Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотиков без цели сбыта»).

По данным следствия, женщина купила наркотик на территории США и хранила при себе для личного потребления — у нее имеется «патент» на употребление марихуаны «в медицинских целях». Однако в России такой документ, оформленный в США, не признаётся и не действует.

Наркотик был обнаружен в вещах американки при досмотре в аэропорту «Пулково». Гражданка США вину признала. «К производству уголовное дело пока не принято», — уточняют в суде.

Отметим, максимальное наказание по указанной статье составляет лишение свободы на срок до 3 лет.