3 сентября 2019 | Время чтения 4 мин

Победоносная операция Советской Армии на Шумшу переломила ход окончания Второй мировой войны. Японское командование было потрясено нашими войсками — ни на одном другом острове Курильской гряды в процессе их освобождения частями Советской Армии в боях не погиб ни один военнослужащий СССР. Японские части безоговорочно сдавались в плен, как только на очередной остров ступала нога советского десантника.

Алексей Суконкин, , 11:21 — REGNUM В августе 1945 года Советская армия, имевшая богатейший опыт проведения стратегических наступательных операций, вступила в войну с Японией, начав наступление на группировку вражеских войск, расположенную в Манчжурии. Молниеносное продвижение танковых и механизированных частей позволило советскому командованию быстро овладеть стратегической инициативой и создать все условия для победного завершения войны. Осознавая бесполезность сопротивления, 14 августа император Хирохито объявил о капитуляции, однако далеко не все подразделения японских вооруженных сил получили приказ сложить оружие, некоторые же, получив такой приказ, продолжили сопротивление.

Иван Шилов © ИА REGNUM

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Южная часть Сахалина и Курильские острова оставались в руках японцев, что противоречило видению ситуации советским командованием, в результате чего, начиная с 18 августа, были проведены две операции — Южно-Сахалинская и Курильская десантная. Если на Сахалине уже находились советские войска, и проводимые там десантные операции имели вспомогательный характер, то Курилы предстояло очистить от японских войск исключительно силами десанта.

Посадка советской пехоты на морские суда

Наиболее укреплённым с военной точки зрения считался остров Шумшу — самый северный остров в Курильской гряде, отличительной особенностью которого было отсутствие на нём вулканов. Здесь был расположен японский гарнизон общей численностью 8 500 человек, которые располагали 100 орудиями и 60 танками. На рядом расположенном острове Парамушир находился гарнизон численностью 13 000 человек.

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Приказ на овладение островом был получен 15 августа. В короткие сроки штабом Камчатского оборонительного района и Петропавловской военно-морской базы был разработан план десантной операции, подобраны суда, сформированы десантные отряды, которые получили все виды довольствия, десант был загружен на суда и корабли, после чего конвой, состоящий из 64 вымпелов, вечером 17 августа вышел в море. Переход морем осуществлялся в тумане, высадка десанта началась в четыре часа утра 18 августа. Из-за наличия большого количества прибрежных камней многие суда не могли подойти близко к берегу, из-за чего бойцы вынуждены были прыгать в воду и грести к берегу. Во многих местах глубина превышала два метра, от чего гружёные оружием и боеприпасами десантники тонули, не добравшись до острова.

Высадка советского морского десанта на остров Шумшу

Передовые штурмовые отряды смогли продвинуться вглубь острова на 2−3 километра, только после этого японцы смогли организовать сопротивление, центром которого стала высота 171. Именно вокруг этой высоты разгорелось основное сражение, наполненное эпизодами мужества и героизма. Краснофлотцы Николай Вилков и Пётр Ильичёв в напряженные моменты боя повторили подвиг Александра Матросова, закрыв своими телами амбразуры вражеских огневых точек. С началом японской танковой контратаки, когда более 40 японских танков двинулись на советский десант с целью сбросить его в море, майор Шутов огнём из автомата убил торчащего из люка командира японского танкового полка Икеду, чем нарушил управление боем. В дальнейшем огнём из ПТР и противотанковых пушек значительная часть японских танков была уничтожена.

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Береговые батареи японцев смогли уничтожить 7 десантных судов, ещё 9 было повреждено, также погибло несколько катеров. Авиация Тихоокеанского флота действовала на пределе дальности, и поэтому в битве за остров особо успеха не добилась — всё сделали люди — участники высадки.

К исходу дня 23 августа 1945 года на Шумшу было пленено свыше 12 тысяч японских солдат и офицеров

Ошеломлённые натиском и мужеством советских воинов 19 августа японцы заговорили о капитуляции, но ещё до 22 августа, пока десантники окончательно не захватили весь Шумшу, уклонялись от её подписания.

22 августа гарнизоны Шумшу и Парамушира капитулировали. В бою за Шумшу погибло оценочно 416 человек, 123 пропало без вести (очевидно это те, кто утонул при высадке), ещё 1028 человек было ранено. Японская сторона потеряла убитыми 234 человека, 239 пропало без вести, 545 человек было ранено. На Шумшу было пленено более 11 тысяч японцев (в том числе 2 генерала и более 500 офицеров), ещё 8 тысяч было взято в плен на острове Парамушир.

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Генерал-лейтенант Цуцуми Фусаки прибыл для переговоров

Потрясение японского командования было таково, что ни на одном другом острове Курильской гряды в процессе их освобождения частями Советской армии в боях не погиб ни один военнослужащий СССР. Японские части безоговорочно сдавались в плен, как только на очередной остров ступала нога советского десантника. На Курилах сдалось в плен более 50 тысяч японских военнослужащих, в том числе 4 генерала.

Операция по овладению островом Шумшу заложила основу для успеха всей Курильской операции, ставшей завершающей во всей Второй мировой войне.

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