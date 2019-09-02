Липецк, , 16:55 — REGNUM В Липецкой области новый учебный год начался для 124 тысяч школьников — это почти на две тысячи больше, чем в 2018 году. Как сообщила пресс-служба областной администрации, к учёбе в том числе приступили 13,5 тыс. первоклассников.

Всего в новом учебном году в регионе работают 693 образовательных организации: 277 школ, 323 детских сада, 59 учреждений дополнительного образования, 30 техникумов и колледжей, семь организаций, осуществляющих обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и один Центр поддержки одарённых детей. Все образовательные организации области полностью укомплектованы педагогическими кадрами.

Врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов посетил торжественную линейку в липецкой школе-интернате для слепых и слабовидящих детей, которая в 2019 году приняла 50 первоклассников.