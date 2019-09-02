Москва, 2 сентября 2019, 16:54 — REGNUM Министр экономического развития Российской Федерации МаксимОрешкин и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки СергейКравцов в День Знаний открыли новое здание и выступили перед студентами первого курса Всероссийской академии внешней торговли.
Торжественную церемонию открыл ректор Академии СергейСинельников-Мурылев.
Он поздравил студентов с началом учебного года и отметил, что они среди лучших абитуриентов России: «ВАВТ входит в пятерку лучших вузов России. В этой ситуации у меня к вам просьба: оставайтесь такими хорошими все годы учебы. Это действительно трудно. Начинайте учиться прямо с первого дня, ведь тот объем знаний, который вы получите не выучить за одну ночь. Нам хотелось бы, чтобы вы вышли из наших стен квалифицированными специалистами».
В новый корпус, насчитывающий 10 этажей и площадью около 21 тыс. кв. м., уже переехали все факультеты ВАВТ: международно-правовой (МПФ), факультет экономистов-международников (ФЭМ), внешнеторгового менеджмента (ФВМ), международных финансов (ФМФ), международного бизнеса (ФМБ). Здание полностью соответствует всем требованиям, предъявляемых современным вузам. По словам главы Рособрнадзора Сергея Кравцова, он сам посмотрел это здание прежде, чем было принято решение о выдаче лицензии и аккредитации.
Министр экономического развития Российской ФедерацииМаксим Орешкин начал свое выступление с небольшой переклички и попросил поднять руки тех, кто приехал из других городов России.
Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации (ВАВТ Минэкономразвития России) — ведущий государственный вуз, основанный в 1931 году. Академия готовит специалистов по внешнеэкономической деятельности по направлениям: юриспруденция, экономика, финансы и менеджмент. Для всех студентов обязательно изучение двух языков по выбору: английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, португальский, арабский, китайский. Действуют программы международных обменов и двойных дипломов. Академия входит в ТОП-5 вузов по качеству приема по направлениям «менеджмент» и «юриспруденция», а также по заработной плате выпускников.