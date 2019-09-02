Москва, , 16:54 — REGNUM Министр экономического развития Российской Федерации МаксимОрешкин и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки СергейКравцов в День Знаний открыли новое здание и выступили перед студентами первого курса Всероссийской академии внешней торговли.

Торжественную церемонию открыл ректор Академии СергейСинельников-Мурылев.

Он поздравил студентов с началом учебного года и отметил, что они среди лучших абитуриентов России: «ВАВТ входит в пятерку лучших вузов России. В этой ситуации у меня к вам просьба: оставайтесь такими хорошими все годы учебы. Это действительно трудно. Начинайте учиться прямо с первого дня, ведь тот объем знаний, который вы получите не выучить за одну ночь. Нам хотелось бы, чтобы вы вышли из наших стен квалифицированными специалистами».

В новый корпус, насчитывающий 10 этажей и площадью около 21 тыс. кв. м., уже переехали все факультеты ВАВТ: международно-правовой (МПФ), факультет экономистов-международников (ФЭМ), внешнеторгового менеджмента (ФВМ), международных финансов (ФМФ), международного бизнеса (ФМБ). Здание полностью соответствует всем требованиям, предъявляемых современным вузам. По словам главы Рособрнадзора Сергея Кравцова, он сам посмотрел это здание прежде, чем было принято решение о выдаче лицензии и аккредитации.

«Я уверен, что здесь вы будете получать качественное образование в прекрасных условиях!», — сказал руководитель проверяющего ведомства.

Министр экономического развития Российской ФедерацииМаксим Орешкин начал свое выступление с небольшой переклички и попросил поднять руки тех, кто приехал из других городов России.

«Учеба — это не только техника, лекции и экзамены», — отметил министр.

«Обучение — это, в том числе, выстраивание отношений внутри коллектива. Смотрите, сколько у вас теперь знакомых, готовых поддержать вас практически в любом городе России! Вы будете ездить друг к другу в гости, вместе работать, начинать совместный бизнес. Возможно, вместе придете к нам в министерство на практику». Министр подчеркнул, что развитие внешнеэкономических связей России входит в одно из восьми ключевых направлений программы по ускорению экономического роста страны. При этом «на внешнеэкономические связи мы смотрим гораздо шире. Это не просто торговля товарами, но и услуги, инвестиции, совместное развитие технологий, взаимодействие рынков труда разных стран. Даже сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере — важный элемент экономического сотрудничества. Большое количество задач, более глубокие подходы к работе будут внедряться в практику внешнеэкономического взаимодействия». «Начинайте учиться сейчас. Вам пригодятся те знания, которые вы будете приобретать здесь каждый день. Но главное, чему вы должны научиться — это воспринимать информацию, делать правильные выводы. Учиться нужно каждый день! Поздравляю вас с началом учебного года! Учитесь хорошо!» — подытожил Максим Орешкин свое выступление.

Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации (ВАВТ Минэкономразвития России) — ведущий государственный вуз, основанный в 1931 году. Академия готовит специалистов по внешнеэкономической деятельности по направлениям: юриспруденция, экономика, финансы и менеджмент. Для всех студентов обязательно изучение двух языков по выбору: английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, португальский, арабский, китайский. Действуют программы международных обменов и двойных дипломов. Академия входит в ТОП-5 вузов по качеству приема по направлениям «менеджмент» и «юриспруденция», а также по заработной плате выпускников.