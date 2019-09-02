Красногорск, , 16:56 — REGNUM В детские сады Московской области впервые пошли 83,5 тыс. детей. По сравнению с показателями 2018 года, число новых воспитанников дошкольных учреждений выросло на 8,5 тыс. человек, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министра образования Московской области Ольги Забраловой.

По словам Забраловой, в регионе работают над проблемой нехватки мест в садах, в данный момент ведётся строительство 18 садов на 4,5 тыс. мест. Всего в области открыты 2 тыс. детских садов, а также дошкольные группы при 93 школах.

«Мы не скрываем — в области действительно существует определенная нехватка мест в детских садах. С этой проблемой мы ежедневно боремся различными способами: строим новые, ремонтируем имеющиеся объекты. С 2013 года в регионе появилось около 400 детских садов», — заявила Забралова.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 сентября в учебные заведения Московской области отправились 1,6 млн учащихся. По сравнению с 2018 годом, число школьников в регионе выросло на 47 тыс. детей.

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