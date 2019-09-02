Южно-Сахалинск, , 16:50 — REGNUM В День знаний двери для школьников области распахнули четыре новых объекта образования.

Новый учебный год ученики и учителя долинской школы №1 встретили в новом здании. Взамен старого образовательного учреждения 60-х годов открылась просторная и комфортная школа XXI века. В рамках национального проекта «Образование» на строительство было выделено около 850 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов, сообщается на портале Сахалин.Инфо.

Долинская СОШ №1 теперь располагается на внушительной площади — свыше 11 тысяч квадратных метров. У школы три этажа, шесть блоков, отдельный — для начальных классов. Здесь есть гимнастический и тренажерный залы, стадион, столовая на 422 места, современная библиотека и школьный музей, медицинский кабинет.

«Сегодня большое радостное событие. Мы все — дети, учителя, родители — очень ждали новую школу, — поделилась директор образовательного учреждения Ирина Шабалина, — Теперь мы будем учиться и учить в современных учебных кабинетах — с компьютерами, интерактивными и наглядными пособиями. Предмет особой гордости — мастерские для уроков технологии. Там мальчики будут осваивать работу с металлом и деревом, а девочки — шить и готовить».

Также открылся новый корпус Пушкинской гимназии №1. Здесь разместились 16 классных комнат, шесть классов для внеурочной деятельности, кабинеты психолога и логопеда, отдельные спальни для мальчиков и девочек. Особенность нового здания в том, что все его помещения выполняют развивающую функцию. На каждом из трех этажей созданы зоны рекреации. Любой ребенок здесь может почитать книгу, поиграть в настольные игры, изучить устройство Солнечной системы, повозиться в кинетической песочнице. Также для маленьких гимназистов закупили оборудование для уроков робототехники и профессиональную мастерскую мультипликации.

«Я очень хотела пойти в первый класс. Мне кажется, учиться очень интересно. И школа мне моя понравилась, и учительница, и одноклассники. А еще к 1 сентября мне купили красивые ручки, тетрадки и пышные банты, — поделилась своими впечатлениями первоклассница Лиза Михайлова.

Кроме того, в Южно-Сахалинске открылись дополнительные пристройки к школе №26 и гимназии №3. Так, в новом корпусе 26 школы разместили робототехнический центр. В нем для обучения детей будут использовать оборудование от ведущих мировых производителей. Также здесь заработал мобильный компьютерный класс.

А в новом корпусе гимназии №3 открыли детский технопарк «Кванториум». Его оснастили новейшим мультимедийным оборудованием — высокопроизводительными графическими станциями, интерактивными панелями, робототехническими наборами, камерами, шлемами VR, очками дополненной и смешанной реальности.

В Поронайске после двухлетнего капитального ремонта и масштабной реконструкции распахнула двери школа №7. Теперь в новом учебном году во всех образовательных учреждениях занятия будут вестись в одну смену.

Новшество наступившего учебного года — центры образования «Точка роста», которые открылись на базе 15 сельских школ в рамках нацпроекта «Современная школа». Здесь ребята могут осваивать программы цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей.

Сейчас на островах строится еще девять объектов образования — в Северо-Курильске, Смирных, Макарове, Корсакове, селах Рейдово Курильского района и Кировское Тымовского района. Большая стройка развернулась в областной столице. Возводится дополнительный корпус СОШ №6, школа в селе Дальнем. К завершению идет строительство школы для детей с ограниченными возможностями здоровья в Луговом.

В ближайшее время должно начаться возведение образовательных учреждений в Ногликах и Шахтерске, а также пристроек к СОШ №19 и №30 в Южно-Сахалинске. Всего до конца 2024 года на Сахалине и Курилах появится 26 новых современных школ. Это позволит создать более 6700 учебных мест и ликвидировать вторую смену.