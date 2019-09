Москва, , 16:49 — REGNUM Руководство сайта мужского журнала GQ существенно изменилось. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщается на портале theblueprint.ru

Напомним, что Оксана Смирнова, которая ранее работала на телеканале «Дождь» и в Look At Me, покинула должность шеф-редактора сайта GQ. Известно, что она была также младшим редактором сайта GQ при Михаиле Идове.

Новым старшим редактором сайта GQ стала Софья Бронтвейн. Раньше она занимала должность редактора сайта в том же издании.

На пост редактора сайта GQ назначена Анна Аничкова. До этого она работала в журналах Glamour и GQ.

Шеф-редактором журнала GQ и Vogue назначен Дмитрий Быков. Ранее он занимал должность редактора сайта Men’s Health, а также работал в изданиях Rolling Stone, Billboard и Playboy.

Журнал GQ — мужской журнал о стиле, девушках, развлечениях и культуре.