Москва, 2 сентября 2019, 16:49 — REGNUM Руководство сайта мужского журнала GQ существенно изменилось. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщается на портале theblueprint.ru
Напомним, что Оксана Смирнова, которая ранее работала на телеканале «Дождь» и в Look At Me, покинула должность шеф-редактора сайта GQ. Известно, что она была также младшим редактором сайта GQ при Михаиле Идове.
Новым старшим редактором сайта GQ стала Софья Бронтвейн. Раньше она занимала должность редактора сайта в том же издании.
На пост редактора сайта GQ назначена Анна Аничкова. До этого она работала в журналах Glamour и GQ.
Шеф-редактором журнала GQ и Vogue назначен Дмитрий Быков. Ранее он занимал должность редактора сайта Men’s Health, а также работал в изданиях Rolling Stone, Billboard и Playboy.
Журнал GQ — мужской журнал о стиле, девушках, развлечениях и культуре.