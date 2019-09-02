Севастополь, , 16:49 — REGNUM К началу учебного года в Севастополе не успели закончить реконструкцию нескольких школ. Об этом 2 сентября журналистам заявил и.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

«Я немного расстроен, потому что к этому Дню знаний мы не очень здорово готовы. К сожалению, не получилось принять школу в бухте Казачья. Как минимум, ещё две недели нужно. Взял под свой личный контроль — сдать до 16 сентября второй корпус», — сообщил чиновник.

Он также отметил, что есть вопросы к нескольким школам на Северной стороне города.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября на торжественные линейки в Севастополе пришли сорок шесть тысяч школьников, из них более пяти тысяч — первоклассники.

Об этом: В школы Севастополя пришло более пяти тысяч первоклассников