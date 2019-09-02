Грозный, , 16:45 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров принял участие в церемонии открытия нового учебного года в селе Ахмат-Юрт Курчалоевского района республики. В школе, в которой он сам учился, сели за парты 2 сентября 1175 учащихся, в том числе 110 первоклассников.

Поздравляя их с Днем знаний, Кадыров отметил, что когда он сам учился в этой школе, в ней было всего около 600 учеников, а теперь их число увеличилось почти вдвое.

Чеченский лидер пожелал школьникам быть достойным своих отцов и старших братьев, напомнив, что 27 выпускников этой школы погибли в ходе проведения контртеррористической операции в Чечне.

«В ваших руках находится будущее нашего народа. Уверен, что вы будете носить высокое звание воспитанников школы имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова!» —цитирует Кадырова его пресс-служба.

Напомним, 2 сентября в Чечне сели за парты более 282 тыс. школьников, в том числе свыше 33 800 первоклассников. Всего в 2019/2010 учебном году свои двери для учащихся открыли 479 школ.