Ростов-на-Дону, , 16:43 — REGNUM Власти Ростовской области обещают до 2021 года создать почти 10 тыс. школьных мест. Об этом заявил донской губернатор Василий Голубев на всероссийском совещании председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. Совещание прошло в режиме видеоконференции.

«В ближайшие три года, в 2019—2021 годах, по региональному проекту «Современная школа» в Ростовской области намечено создать около 10 тыс. школьных мест, почти четверть из них — в сельских поселениях и посёлках городского типа. В результате будет сдана 21 школа. На это планируется направить около 6,8 млрд рублей», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM ранее сообщало, что на Дону в новом учебном году за парты сядут 420 тыс. учащихся, в том числе почти 47 тыс. первоклассников.

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