Обоянь, , 16:40 — REGNUM В Курской области 31 августа состоялось празднование 370-летие города Обояни и фестиваль «Обоянское яблоко». В мероприятиях принял участие врио губернатора Роман Старовойт.

Обоянь является родиной знаменитого сорта яблок «Курская антоновка». Сейчас местные плодосовхозы переживают второе рождение, и обоянские яблоки вытесняют из магазинов импортную продукцию. В честь праздника в городе прошли концерты, эстафеты, выставки, театральные выступления и дискотеки. Завершились мероприятия праздничным салютом.

«В настоящее время Обоянь представляет собой уникальный уголок Курской области с богатой историей, прекрасной природой и развивающейся экономикой. Здесь удивительно сочетаются примеры истории, традиции и современности.

Благодаря вашему напряженному труду за последние годы произошли значительные перемены в социально-экономическом развитии города: строятся дороги, жилье, благоустраиваются городские территории. Преобразился и облик города Обоянь. Убежден, что ваша инициатива, трудолюбие и целеустремленность позволят динамично развиваться вашему прекрасному городу и впредь», — заявил Роман Старовойт.