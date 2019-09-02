Москва, , 16:40 — REGNUM Зима 2019/20 года обещает быть теплой и слякотной. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, зимняя погода в Московском регионе установится разве что к Новому году, а в целом зимний сезон ожидается теплый и влажный.

Погода будет сырой, слякотной, с характерными гололедными явлениями. Длительные периоды с околонулевой температурой и густыми туманами и дымкой. Высока вероятность ледяных дождей.

«Зима, на мой взгляд, не будет похожа на русскую зиму, а больше на европейский слякотный вариант», — сказал Тишковец.

Зато в сентябре в Центральной России ожидается три волны бабьего лета. Октябрь, скорее всего, будет довольно дождливым. Ноябрь не будет сильно отличаться от климатической нормы.