Ростов-на-Дону, , 16:36 — REGNUM До конца текущего года в Ростовской области распахнут двери ещё пять школ. Об этом было заявлено сегодня, 2 сентября, на всероссийском совещании председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.

Так, донских учеников до конца года примут ещё две строящиеся школы: в ростовском микрорайоне Красный Аксай и станице Кривянской (Октябрьский район). На двух объектах — в городе Гуково и двух сельских поселениях Октябрьского района — завершится ремонт.

ИА REGNUM ранее сообщало, что сегодня, 2 сентября, была открыта школа в микрорайоне Суворовский и посёлке Янтарном (Аксайский район). Ремонт завершился и в Верхнеталовской школе (Миллеровский район).