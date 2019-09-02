Челябинск, , 16:35 — REGNUM Врио мэра Челябинска Наталья Котова 2 сентября поздравила с Днём знаний учащихся и коллектив гимназии № 63. В ней она преподавала 25 лет назад, в течение семи лет была учителем физики и астрономии, сообщает пресс-служба мэрии.

Чиновница посетила торжественную линейку, приуроченную ко Дню знаний. Она отметила, что дети отдохнули за лето и теперь продолжат путь в мир знаний, куда их поведут замечательные люди — педагоги 63-й гимназии, которые открывают для детей своё сердце.

Она также добавила, что гимназия сильна бурной общественной жизнью, своими традициями, а также каждый год участвует в городских конкурсах. Её учащиеся становятся призёрами как областных, так и всероссийских олимпиад.

«Мы очень гордимся вами», — отметила Наталья Котова.

Школа начала работу в сентябре 1947 года, а в 2002-м стала гимназией. В ней углублённо изучают социально-экономические дисциплины.