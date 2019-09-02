Великий Новгород, , 16:18 — REGNUM Специализированный класс для детей с расстройством аутистического спектра открылся в школе №16 Великого Новгорода, расположенной в микрорайоне Деревяницы. Как сообщили ИА в пресс-центре мэрии, класс рассчитан на пять учеников.

«С детьми будут работать специалисты: учитель начальных классов, педагог-психолог, логопед, дефектолог, ассистент», — сообщили в мэрии.

Класс удалось открыть при поддержке одного из крупнейших предприятий региона — ПАО «Акрон».

Сегодня, 2 сентября, на торжественной линейке в этой школе побывал мэр города Сергей Бусурин, отметив, что и эта школа имеет плюсы, несмотря на более популярную новую, расположенную в том же микрорайоне. Помимо специализированных классов, в школе №16 есть бассейн. Таких школ в Великом Новгороде немного.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в школы Великого Новгорода сегодня пошли 26 тыс. учеников, в том числе около 3200 первоклассников.