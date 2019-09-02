Львов, Украина, , 16:15 — REGNUM Во Львове забросали камнями торжественное мероприятие в польской школе, сообщает 2 сентября пресс-служба Львовского горсовета.

Неустановленные злоумышленники из расположенного рядом с учебным заведением дома бросали камни в учеников и преподавателей школы № 24 имени Марии Конопницкой, обучение в которой производится на польском языке.

По предварительным данным, никто не пострадал, хотя один из камней попал в представителя польского консульства, присутствовавшего на торжествах по случаю начала учебного года.

«Во время торжественных мероприятий в школе неизвестные лица из соседнего дома бросили неизвестные вещи, вероятно — камни. Никто не пострадал», — указано в сообщении.

Пресс-служба утверждает, что мэр Львова требует найти и наказать нарушителей правопорядка.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине после нацистского госпереворота 2014 года агрессивный национализм фактически стал политикой государства.

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