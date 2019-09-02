История вопроса

Туризм для Крыма и в советское время, и в украинский период, и после воссоединения с Россией был и остается важнейшей отраслью экономики. Несмотря на некоторые логистические трудности, а также объективные недостатки инфраструктуры – до 2014 года вложения в нее были минимальные – число туристов за последние пять лет только растет.

По итогам 2018 года крымские власти отчитались о приеме рекордного числа туристов за постсоветские годы – на полуострове отдохнули 6,8 млн человек, это на треть больше, чем годом ранее. Ростом турпотока Крым обязан строительству Крымского моста (а после введения в строй его железнодорожной части число гостей обещает вырасти) и новому аэровокзальному комплексу в Симферополе. Туристы любят Крым за ни на что не похожую природу, гостеприимных жителей, вкусную кухню, за возможность подобрать отдых на любой вкус – пляжный, активный, культурный.

Вместе с тем, проблемой для Крыма остается скудная, а местами и ветхая инфраструктура: крымские власти не раз признавали, что до турецкого или египетского «all inclusive» курортам полуострова пока далеко. Не радуют и цены, значительно более высокие, чем на материке - впрочем, от этой беды страдают не только туристы, но и сами крымчане. Удар по экономике Крыма наносит и «теневая» сторона туристического бизнеса: значительная часть мест размещения негласно сдается приезжающим. Именно этот фактор, кстати, стал одной из причин решения отложить введение в регионе курортного сбора.