Посёлок городского типа Коктебель , Крым, 2 сентября 2019, 16:09 — REGNUM В Крыму утвердили проект реконструкции набережной Коктебеля. Об этом 2 сентября журналистам рассказал вице-премьер правительства РК Евгений Кабанов.
По его словам, разработчики учли интересы гостей курорта и местных жителей.
Как сообщало ИА REGNUM, проектирование очистных сооружений и системы разводящих коллекторов в Коктебеле должно было завершиться в июле 2019 года, однако сроки сдачи документов затягиваются.
Об этом: Проект очистных сооружений в Коктебеле обещают сдать через год