Вашингтон, , 16:06 — REGNUM Один из моддеров (создателей игровых модификаций) заявил, что он добавил в оригинальную игру Doom технологию трассировки лучей. Об этом 2 сентября сообщил портал DSOGaming.

Несмотря на то, что в сеть был выложен демонстрационный ролик, многие геймеры не поверили в наличие в моде технологии RTX. Они отметили, что сделать нечто подобное с оригинальной игрой технический невозможно.

Позже издание опубликовало обновление новости, в котором сообщило, что моддер в действительности за свою работу выдал мод Doom Remake 4.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что поклонник Doom 2 выпустил модификацию классической игры, над созданием которой он работал на протяжении двух лет. Он перенес сюжет ремейка 2016 года в Doom 2.

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