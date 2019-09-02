Черкесск, , 16:02 — REGNUM В торжествах по случаю начала нового учебного года в Карачаево-Черкесии принял участие полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Кавказском Федеральном округе Александр Матовников. Он вместе с главой республики Рашидом Темрезовым стали гостями на линейке в средней школе села Майское в Прикубанском районе, а также побывали в центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», открытого на базе школы, сообщили ИА REGNUM 2 сентября в пресс-службе главы и правительства региона.

Школа в Майском, которая в 2019 году отмечает 40-летний юбилей, выпустила в большую жизнь за это время свыше 400 учеников. В этом году за парты учебного заведения сели 12 первоклассников.

Гости подарили учащимся Майской средней школы комплект беспроводных микрофонов, а также борцовский ковер для спортшколы. После знакомства со школой Матовников и Темрезов осмотрели новый спортивный зал, отремонтированный по партийному проекту «Детский спорт». В качестве нового направления образования Темрезов предложил руководству школы в Майском высадить на ее территории мини-сад интенсивного типа, подобный тем, что успешно реализуются в ряде районов республики.

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