Волгодонск, Ростовская область, , 15:59 — REGNUM Специалисты Донского межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью (ДМТУ) Ростехнадзора подтвердили соответствие работы Ростовской АЭС установленным требованиям федеральных норм и правил. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба электростанции.

Проверка проходила в плановом порядке по трём направлениям: на соблюдение условий, предусмотренных лицензиями электростанции, соблюдение требований в области использования атомной энергии, а также на выполнение норм и правил при обращении с радиоактивными отходами.

По словам главного инспектора Ростовской АЭС Анатолия Вязьмикина, в общей сложности во время проверки были проведены обходы и совещания в 30 подразделениях электростанции.

«Деятельность Ростовской АЭС в целом соответствует требованиям федеральных норм и правил», — заключил инспектор.

Отмечается, что по итогам работы комиссий составлены соответствующие акты, а дальнейшее совершенствование деятельности Ростовской АЭС будет проходить на основании разработанных планов.

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