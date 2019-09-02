Москва, , 15:59 — REGNUM В Москве построили 19 образовательных объектов с начала 2019 года, сообщил журналистам вице-мэр столицы Марат Хуснуллин.

«Образовательная инфраструктура в Москве активно развивается. Каждый год в городе строятся новые детские сады и школы», — сказал он.

По словам вице-мэра, за восемь месяцев в городе ввели в эксплуатацию 13 детсадов на 1912 мест, а также шесть школ на 3325 детей. В ближайших планах ввод ещё пяти объектов образования. В их числе — самая большая школа в России на 2,5 тыс. учащихся, которую построили на территории бывшей промзоны «ЗИЛ».

Также Хуснуллин отметил вклад инвесторов в строительство объектов образования.

«13 из 19 введённых зданий возведены за счет внебюджетных средств», — сказал он.