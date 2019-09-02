Екатеринбург, , 15:52 — REGNUM В екатеринбургской школе № 23, где в этом учебном году набрали 21 первый класс, число учащихся увеличилось почти на 600 человек. Об этом заявила директор Ольга Михайлова, сообщает «Новый день».

По словам руководителя, сейчас школа вместит 3 тысячи 100 учеников, тогда как в прошлом учебном году в учреждении учились 2 тысячи 545 детей.

Педсостав школы тоже увеличился — на 30 человек. Теперь в 23-й трудятся 130 учителей.

Напомним, школа № 23 приняла в первоклассники 640 детей в новом учебном году. Для этого в учреждении сформировали 21 первый класс с буквами от «А» до «Х».

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