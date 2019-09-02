Екатеринбург, , 15:41 — REGNUM Ингушетия развернула свой шатер в столице Свердловской области. Республика стала участницей празднования Дня народов Среднего Урала. Ингушетия в числе более 30 этносов, проживающих в области, представила свои национальные подворья в парке «Таганская слобода» в Екатеринбурге, сообщили ИА REGNUM 2 сентября в пресс-службе постоянного представительства республики при президенте РФ.

Гости праздника смогли отведать блюда ингушской национальной кухни, познакомиться с традициями и культурой республики. Полпред Ингушетии в Уральском федеральном округе Куреш Аушев отметил, что в Свердловской области в настоящее время проживают около 400 ингушей. Ингушское землячество дружит, по его словам, со всеми национальными общинами Урала.

Напомним, в 2019 году День народов Среднего Урала отмечался уже в 17-й раз. В этом году мероприятие посвящено 85-летию Свердловской области и Международному году языков коренных народов.

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