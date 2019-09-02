Уфа, , 15:32 — REGNUM Полилингвальная школа № 162 «СМАРТ» в микрорайоне «Яркий» открылась в Уфе. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба главы республики Башкирия.

По сообщению директора школы Наиля Аминева, обучение в ней будет проходить на русском, башкирском и английском языках. Помимо этого, детям будет предоставлена возможность изучать и второй иностранный язык по их выбору.

«Это будет школа «полного дня», где обучение проводится в одну смену, а вторая половина дня предназначена для различных дополнительных занятий», — сообщил он на открытии школы.

В учебном заведении сформированы классы с углублённым изучением математики, информатики, химии, биологии. А в старших классах будут реализовываться социально-экономический и химико-биологический профили.

Школа, площадью 22,3 тысячи кв. м., рассчитана на 1000 учеников.

Напомним, что на ее строительство было выделено из республиканского и федерального бюджета 790 млн рублей (642 млн рублей и 377 млн рублей соответственно). И ещё 229 млн рублей было потрачено на оснащение учебного заведения современным оборудованием.