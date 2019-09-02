Краснодар, , 15:28 — REGNUM Прямое авиасообщение между Краснодаром и Китаем планируется открыть в октябре 2019 года, сообщила пресс-служба аэропорта Краснодара 2 сентября. Рейсы внесены в зимнее расписание аэропорта.

Рейсы из столицы Кубани на остров Хайнань в китайский город Санья будет обслуживать авиакомпания Azur Air. Летать из Краснодара на Хайнань будет самолёт Boeing 767−300, рассчитанный на 336 пассажиров.

Полёты будут выполняться раз в неделю, по воскресеньям, с 27 октября 2019 года по 22 марта 2020 года. Вылет из Краснодара, согласно расписанию, запланирован на 11:40 мск, прибытие в аэропорт назначения — в 02:10 понедельника по местному времени. Из Саньи рейс отправится в воскресенье в 02:15 по местному времени, прилёт в Краснодар — в 8:20 мск. Время в полёте из Краснодара составит 9 часов 30 минут, из Саньи — 11 часов.

Приобретать билеты предлагается в составе пакетного тура в туристических агентствах Краснодара.

Отметим, что на данный момент аэропорт Краснодара соединён прямыми авиарейсами с турецкими Стамбулом, Даламаном и Антальей, испанской Барселоной, тунисским Энфиду, греческими Салониками, с Дубаем (ОАЭ) и другими.