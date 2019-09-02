Могадишо, , 15:30 — REGNUM Военный трибунал Сомали приговорил сотрудника правоохранительных органов к смертной казни за убийство подростка, об этом 2 сентября сообщает Anadolu Ajansi.

«Суд в городе Могадишо признал Баши Мустафу Омара Дакане виновным в убийстве Нур Мохамеда Мохамуда. После всестороннего разбирательства суд приговорил его к смертной казни», — об этом в комментарии агентству заявил председатель трибунала Хасан Али Нур Шуте.

Преступление произошло 26 июля 2019 года, убитый подросток направлялся ранним утром в школу, когда на него напал полицейский.

Мотивы преступления не уточняются.

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