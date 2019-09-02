Кострома, , 15:20 — REGNUM 1 сентября свои двери в Костромской регионе открыли 287 школ, — сообщает пресс-служба администрации области.

За парты сели 73 тысячи учеников, 8 тысяч из них — пошли в школу впервые. Все образовательные заведения области к новому учебному году готовы, все прошли проверку специальных комиссий.

В пятой части учебных учреждений региона этим летом проводился ремонт. На все работы потратили 188,6 млн рублей. В 8 школах сделали капремонт, в четырех — открыли новые спортивные площадки, в 14 — привели в порядок спортзалы, в 27 — отремонтировали крыши.

В середине сентября в 22 костромских школах откроются центры гуманитарного и технологического профилей «Точки роста». Кабинеты под них в образовательных учреждениях области уже готовы. Предполагается, что благодаря переоснащению, такие предметы, как «Информатика», «Технология», «Безопасность жизнедеятельности» поднимутся на новый уровень. До конца 2021 года в регионе создадут ещё 110 таких центров в рамках президентского национального проекта «Современная школа».